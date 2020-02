Il maltempo continua a farla da padrone in Italia, soprattutto al Nord del nostro paese. A Traona, comune in provincia di Sondrio – secondo quanto riportato da ‘tg24.sky.it’ – una donna di 77 anni sarebbe morta questa mattina dopo essere stata colpita dai pezzi di un tetto in via Valeriana Vecchia. La donna, di nome Alda Spini, sarebbe stata immediatamente soccorsa dai vigili del fuoco, ma si sarebbe spenta subito dopo nonostante l’intervento dei sanitari con un elicottero e dell’ambulanza. Una tragedia che ha lasciato l’inter comune letteralmente a bocca aperta.

LEGGI ANCHE >>> Formia, sospetto caso di Coronavirus: è allo Spallazani

O ANCORA >>> Roma, 38 arresti per gioco d’azzardo: coinvolto ex boss della Magliana

Sondrio, donna morta a causa del forte vento

Le avverse condizioni meteorologiche spaventano adesso la Lombardia e non solo e nelle ultime ore si registrerebbero tantissimi interventi dei vigili del fuoco per alberi sradicati o tetti di case scoperchiate. Non va assolutamente meglio nelle altre parti d’Europa, soprattutto al Nord dove la tempesta Ciara che sta facendo tremare la Gran Bretagna ed altri paesi. Diversi voli sono stati cancellati proprio a causa dell’allerta meteo e la speranza di tutti è che il tempo migliori al più presto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio – VIDEO