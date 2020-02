Reggio Emilia, moglie soffocata dal marito: il figlio la salva chiamando i carabinieri. L’uomo è stato arrestato

In brutto fatto di cronaca arriva da Reggio Emilia, più esattamente da Bibbiano. Il piccolo centro divenuto famoso per la storia dei bambini dati in affidamento in modo illegale, è oggi teatro di una storia paradossale.

Un uomo di 45 anni è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della moglie. Prima l’ha colpita con un pugno in pieno volto durante il sonno, dopo di che ha cercato di soffocarla con il cuscino. In un’altra stanza della casa, dormiva il figlio della coppia, appena quattordicenne. Appena sentite le urla della madre, il piccolo ha immediatamente chiamato i carabinieri, senza farsi accorgere dal padre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Muore bambino per influenza: la madre era No Vax

Reggio Emilia, marito cerca di soffocare la moglie: il figlio la salva

Il movente che avrebbe fatto scattare l’ira dell’uomo, è il presunto tradimento della moglie con un’altra persona. La 40enne avrebbe avuto rapporti extra coniugali nell’ultimo periodo, scoperti a detta del marito in flagrante.

Il marito è stato posto agli arresti domiciliari all’interno della casa coniugale, con misura restrittiva. La moglie e il bambino sono stati posti posti sotto sorveglianza in un’altra località, in attesa del processo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Piana di Catania, agguato in campagna: due morti e un ferito grave

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sassi dal cavalcavia, due noti attori hanno rischiato la vita