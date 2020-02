Cresce l’attesa per la PlayStation 5, la nuova console della Sony. Scopriamo quando uscirà, il prezzo e tutte le possibili novità

Si fa sempre più calda l’attesa per l’uscita della PlayStation 5, la nuova generazione della storica console realizzata da Sony. Tante le voci che si sono rincorse nei mesi passati riguardo i diversi aspetti della PS5, a partire ovviamente dalla data d’uscita: la PlayStation 5, come confermato da Sony, sarà nei negozi per Natale 2020, in contemporanea con il debutto della diretta concorrente, la Xbox Series X targata Microsoft. Sul sito della casa giapponese infatti, compresa la versione italiana, è in bella mostra una pagina dedicata alla nuova console che rimanda gli appassionati alle prossime festività natalizie.

Con ogni probabilità dunque, il lancio sul mercato della PS5 avverrà a novembre, mese che ha già visto negli anni passati l’ingresso nei negozi di PS3, PS4 e PS4 Pro. Giusto in tempo isomma per diventare il regalo più ambito di piccoli e grandi videogiocatori in tutto il mondo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> PlayStation compie 25 anni: il post da brividi di Jim Ryan

Tecnologia della PS5, cos’è il Ray Tracing

In attesa di un evento ufficiale di presentazione in cui scoprire tutti i segreti della PlayStation 5, atteso nei prossimi mesi, sono diverse le specifiche tecniche e le novità già trapelate: immancabile il supporto all’8k fino a 60 frame al secondo, 1TB SSD di spazio di archiviazione, 12 GB GDDR6 di memoria, processore personalizzato AMD Ryzen 8 core e GPU con architettura AMD Navi. Farà il suo debutto sulla console anche la tecnologia Ray Tracing, per un’illuminazione dinamica più avanzata in grado in grado di rendere ancor più realistica l’esperienza di gioco.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Holly e Benji, un nuovo videogioco per PC e Playstation – VIDEO TRAILER

PS5, prezzo e compatibilità con i giochi precedenti

Per quanto riguarda la compatibilità con i giochi delle generazioni precedenti di PlayStation non sono ancora noti i dettagli, sebbene Sony abbia fatto intendere che sarà uno dei punti di forza della console. Quasi certamente si potrà giocare ai titoli sviluppati per PS4, ma non è da escludere che la retrocompatibilità possa essere ancor più ampia. Grande attenzione sarà riservato anche al comparto VR, con la realtà virtuale in continua ascesa e sempre più protagonista nel settore videoludico.

Poco si sa sul prezzo della PS5 al lancio, ma anche sulla base dei debutti delle precedenti generazioni di PlayStation, possiamo ipotizzare PS5 sugli scaffali dei negozi a 399 o 499 euro, verosimilmente con più opzioni di acquisto a disposizione dei clienti. Attesa spasmodica infatti anche per sapere con certezza i titoli disponibili al lancio, con i nuovi capitoli di franchising di successo, da Fifa 21 a GTA e Gran Turismo, a catalizzare l’attenzione.