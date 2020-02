Pechino Expess 2020 mai come quest’anno è defele al suo nome. Il game show di Rai 2 ha toccato anche la Cina ma molto prima dell’epidemia Coronavirus.

Pechino Express 2020: il via, con la puntata di questa sera della Thailamndia e l’arrivo in Corea del Sud. Ma sul percorso delle dieci coppie di concorrenti ci sarà anche la Cina e questo ha drizzato le antenne. ‘Possibile – si sono chiesti in molti – che il game show di Rai 2 abbia voluto lo stesso passare per un Paese a fortissimo rischio e epidemia?’

In realta la risposta è molto semplice. La Cina è stata solo una parte, anche se importamnte, del percorso. Ma soprattutto tutte le 10 puntate della nuova edizione sono state registrate lo scorso autunno. Quindi ben prima che scoppiasse il bubbone Coronavirus con tutto quelle che ne cosegue oggi.

Ecco perché la produzione ha voluto subito rassicurare tutti. Sia le coppie dei concorrenti che tuitto lo staff (più di un centoniao le persone coinvolte nelle troupe) non hanno corso ness n rischio. Anche perché se è vero che il vuaggio è durato quasi 40 giorni, all’epoca non c’era nessun segnale dell’epidemia in atto e che è partita da Wuhan

Pechino Express 2020, quali sono le dieci coppie in gara nel game show?

A rassicurare tutti ha pensato Costantino Della Gherardesca, ancora una volta gran cerimoniere del programma di Rai 2. “Voglio che sia chiaro che qui nessuno sta facendo cose impossibili o che si vogliano correre rischi inutili in nome dell’ascolto. La trasmissione è già stata registrata e realizzata. Quello che andrà in onda è l’esito di un lungo lavoro di produzione e di editing che speriamo possa stemperare un po’ il clima. Tutto questo a fronte delle immagini molto preoccupanti che continuano ad arrivare dalla Cina”.

Ma quali sono le coppie in gara a Pechino Express 2020? Come al soliro, un cast ben assortito. Ci sono le Figlie d’Arte, cioé Asia Argento e Vera Gemma, ma anche i due Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi). E con loro Mamma e Figlia l’ex corteggiatrice di Uonini e Donne, Soleil Sorgé e Wendy Kay), le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo).

A completare il pacchetto anche Padre e Figlia (Marco Berry e Ludovica Marchisio), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori), i Palermitani (Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).