Preti sposati, arriva il verdetto di Papa Francesco. Come anticipa il Catholic News Service, il Santo Pontefice si esprime negativamente su una deroga che sarebbe stata storica.

Papa Francesco fuga via ogni dubbio. Definitivamente. No ai preti sposati: è questo il verdetto finale. Nessuna deroga rispetto a quanto istituito dalla Santa Chiesa, nessuna svolta storica come qualcuno avrebbe voluto.

Papa Francesco dice no ai preti sposati

In vista dell’uscita dell’esortazione apostolica post-sinodale sull’Amazzonia, Sua Santità sta per esprimersi sulla vicenda ma ha già rassicurato che non ci sarà nessun cedimento sul celibato sacerdotale. L’ufficialità, ora, è attesa da un documento ufficiale pronto a esser diffuso alla stampa col titolo “Querida Amazonia“.

Come infatti anticipa il Catholic News Service, agenzia di stampa dei vescovi Usa, Benedetto XVI lo ha già rivelato a un gruppo di vescovi statunitensi ricevuti ieri in visita. Il Papa ha tranquillizzato sul fatto che non ci saranno nuovi preti sposati e che non si aprirà alle donne diacono per sopperire alla carenza di sacerdoti nelle più disparate zone del mondo.

Potrebbe interessarti anche —> Morgan: “Io come Gesù Cristo, crocifisso e difeso da una sola persona”

A rimarcare questa linea, in queste settimane dove non sono mancate anche delle polemiche, è stata direttamente la sala stampa del vaticano. Questa, infatti, ha ricordato come il Pontefice si fosse già espresso in merito in passato.

Citando San Paolo VI, furono queste le parole all’epoca: “Preferisco dare la vita prima di cambiare questa legge. Il celibato è un dono per la Chiesa e non sono d’accordo nel’inserire un celibato opzionale”. Diverso tempo dopo, lo ha ribadito a gran voce. E presto anche ufficialmente.