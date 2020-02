I padri separati sono i nuovi poveri, in molti non riescono ad assicurarsi nemmeno un pasto: ecco le storie di disperazione

“Mi hanno derubato dell’amore dei miei figli, una delle cose più brutte che possa capitare a un uomo”, “se non avessi avuto i miei genitori e la solidarietà degli amici sarei un senza tetto”, “vivo in un ripostiglio di 7,3 metri quadrati con un letto, una scrivania e una sedia al settimo piano su un terrazzo”, “per mangiare vado a Sant’Egidio e ho trovato un letto all’asilo notturno”. Queste le storie di Antonio, Sergio, Stéphane e Marco. Uomini disperati, divorziati e proibiti di affetto ma non solo. In Italia, secondo l’analisi de L’Espresso, sono 4 milioni i padri separati e l’80% non riesce a vivere con il proprio stipendio: 300mila sono infatti sotto la soglia della povertà. Spesso, se non hanno niente e nessuno su cui contare, finiscono alle mense della Caritas.

Padri separati, la situazione attuale

Dal 2006 è in vigore l’affido condiviso che permette ad entrambi i genitori debbano provvedere al sostentamento economico dei figli. Questo però si può dire sia un cambiamento solo sulla carta perché vi è una pessima applicazione della norma. Quasi sempre i tribunali, inoltre, senza un principio scritto garantiscono alla donna di essere portatrice di diritti mentre l’uomo solo di doveri.

La media calcolata per dire sì al divorzio è di 27 minuti. A parlarne è l’avvocato Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione Matrimonialisti Italiani: “27 minuti cruciali in cui nella prima udienza i giudici decidono la sorte di una famiglia. E’ il tempo dedicato per stabilire il provvedimento provvisorio che si trasforma in definitivo per molto tempo. Perché se tutto va bene tra separazione e divorzio consensuale sono almeno 4 anni e mezzo, se va male un divorzio giudiziale arriva a 13 anni. Due secondi per dire sì, 13 anni per dire no”. Solo in Italia, Malta e Polonia esiste ancora la separazione prima del divorzio. Questo porta a guerre infinite in tribunale, anni con diritti sospesi nell’aria, figli usati e manipolati.

La pm Carmen Pugliese inoltre parla di accuse di violenze ed abusi che nell’80% delle volte si rivelano false. Questo si rivela altro spreco di tempo e denaro che non porta quasi mai ad una soluzione concreta e nel mentre i padri sono costretti a sopportare l’annullamento completo della dignità, ma non tutti ce la fanno.

