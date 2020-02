Morgan-Bugo, si riaccende la polemica. Il cantante milanese, dopo aver umiliato il collega a Sanremo, incalza in diretta alla Rai e si paragona a Gesù per gli attacchi di queste ore.

Morgan, nuova bordata a Bugo quest’oggi in diretta Tv. Il cantautore milanese, dopo quanto caduto a Sanremo, è intervenuto quest’oggi in diretta telefonica a “Vieni da me” su Rai 1 per tornare su quanto di sconcertante accaduto al 70° festival

Marco Castoldi – questo il suo vero nome – è subito un fiume in piena nei confronti del collega ed ex amico: “Io sono un uomo libero. E le regole di cui si parla, le rispetto. Credo profondamente nelle regole. E infatti le mie sono regole delle parole. Sono poesia. Sono musica. Non invado la libertà altrui. Assolutamente. Quello che ho fatto con Bugo non era contro di lui ma per lui. Ora infatti è primo in classifica”.

Morgan, nuovo attacco a Bugo e paragone con Gesù

Secondo Morgan, è solo e unicamente merito suo l’exploit di Bugo: “Prima non esisteva e ora è sulla bocca di tutti. Io l’ho fatto esistere. E l’ho fatto in modo gentile. Senza volgarità o violenza. Gli ho detto da fratello maggiore che lui ha sbagliato molto a mettergli i piedi in testa, perché io sono un maestro per lui e gliel’ho detto. Lui mi ha messo i piedi in destra nel violentare la canzone di Endrigo. E’ stato un barbaro. E’ stato uno spocchioso, come se fosse un grande quando non lo è”.

Quando la madre – presente in diretta video con – lo invita a calmarsi e a volere bene Bugo, Morgan rilancia così: “Gli voglio bene, infatti l’ho reso ricco! Ha fatto 12 milioni di visualizzazioni! A Bugo ho fatto benissimo, credo di non aver mai”. Si giustifica così, poi, sull’umiliazione in diretta sul palco: “Ognuno si esprime con i mezzi che ha. Se a Mike Tyson dai uno schiaffo ti risponde con un pugno. Se lo fai a Giuseppe Ungaretti, poeta, ti risponde con una poesia. E Morgan risponde con canzone. Perché non potevo? Lui non poteva! Lui mi ha attaccato”.

Morgan, tra le altre cose, non ha apprezzato quest’esplosione mediatica della vicenda avversa nei suoi confronti: “Ora tutti ne parlano da giorni e giorni, allora evidentemente ho fatto un atto di arte molto importante. Non mi risulta di aver fatto un atto osceno in luogo pubblico, né ho parlato di violenza come fanno tutti gli amici rapper con parole oscene. Sono stato gentile ed educato. Ho fatto una cosa mai vista in televisione. Mi state dando addosso senza capire la nobiltà di quello che ho fatto”.

Infine ringrazia la madre, l’unica intervenuta a sua difesa in queste ore di polemiche: “Tu sei come la madonna! L’unica. La Madonna è l’unica che ha tolto Cristo dalla croce. E’ Maria l’unica. la Madonna. Tutti gli altri, di fronte a Cristo che è un esempio, non sono intervenuti. Amo Cristo e mi fa molto dolore sapere che l’unica che ha detto di togliere quel ragazzo dalla croce, è sua madre. Tutti gli altri lo hanno messo in croce o sono stati zitti. Proprio come sta succedendo a me”.