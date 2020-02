Morgan, nuovo colpo di scena in Tv dopo quanto accaduto a Sanremo. Il tutto è successo quest’oggi in diretta a Rai 2, nella trasmissione di “Vieni da me” di Caterina Balivo.

Morgan, nuovo colpo di scena in Tv. Dopo la litigata con Bugo che ha infiammato web e social, ora è arrivata anche la pace fatta con la mamma con cui non si parlava da tempo.

Morgan, chiamata in diretta Tv alla mamma

Il tutto è successo quest’oggi a Rai 1, nel corso del programma “Vieni da me” condotto da Caterina Balivo. La madre dell’esuberante cantautore, in collegamento video, stava commentando quanto accaduto a Sanremo e stava appunto raccontando del rapporto difficile col figlio.

Poi la sorpresa: la chiamata di Marco Castoldi – questo il suo vero nome – in diretta. “Ciao mamma. Non devi piangere. Non piangere. Io sono felice. Sono felice innanzitutto di vedere che stai bene, poi lo sono per la vita che faccio. Perché io ringrazio Dio tutti i giorni che mi ha fatto fare il musicista nella vita, era ciò che voleva”, esordisce il 46enne milanese.

“Finalmente. Finalmente gli parlo. Ciao Marco. Finalmente, ti vorrei abbracciare. Scusami ma sono un po’ in crisi”, replica la donna che scoppia in lacrime. La quale, poi, tira le orecchie al figlio per quanto fatto a Bugo: “Marco, ma fallo fuori dal palco. Basta parlare in pubblico. Se vuoi fare il maestro, fallo anche nell’educazione. Dovevi evitare questo davanti al pubblico di Sanremo che non conosce la tua vita”.

Quando la Balivo gli chiede invece quando andrà a trovare la madre e la sorella, Morgan replica accendendo un’altra vecchia polemica: “A Monza non ci entro perché il sindaco e la cittadinanza, a parte mia sorella e mia mamma, hanno fatto una cosa da Medioevo. Mi hanno cacciato da una città che ho sempre amato e per la quale ho sempre fatto beneficenza ovunque. Le regole valgono sì ma anche verso i miei confronti”.