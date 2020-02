Milano, investita dal tram: muore turista di 20 anni in Piazza Oberdan

Bruttissimo fatto di cronaca accaduto a Milano nella notte di ieri. Una turista è stata investita dal tram in piazza Oberdan, zona Porta Venezia, morendo sul colpo. L’incidente è accaduto alle 23.30 circa di lunedì sera e ha coinvolto anche altre tre ragazze, compagne della sfortunata vittima. Le malcapitate sono state trasportate sotto shock in ospedale, ma sono risultate fortunatamente illese. Nulla da fare invece per la loro amica, deceduta sul colpo dopo l’investimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sassi dal cavalcavia, due noti attori hanno rischiato la vita

Milano, turista ventenne investita dal tram

La turista, di nazionalità coreana, come le sue compagne di viaggio, era residente in Inghilterra. Si trovava a Milano per una vacanza e aveva deciso di uscire per la serata in giro per il centro meneghino. Poco prima della mezzanotte però, il terribile schianto contro il tram che si dirigeva in Piazza Oberdan. La ragazza di appena 20 anni, era la più giovane del gruppo. Le altre tre erano di età compresa tra i 22 e i 25 anni. Secondo quanto riportato dalla polizia locale intervenuta sul posto, le altre tre ventenni sarebbero rimaste illese, spettatrici involontarie dell’orribile incidente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma, 38 arresti per gioco d’azzardo: coinvolto ex boss della Magliana

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Reggio Emilia, moglie soffocata dal marito: il figlio la salva