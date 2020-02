Esonero Sarri, il tecnico è stato a cena con Agnelli e Paratici perché rischia seriamente la panchina: le ultime

La Juventus con l’arrivo di Maurizio Sarri si aspettava un’ulteriore passo avanti sotto tutti i punti di vista nonostante l’ottimo lavoro di Allegri negli anni precedenti. Fino ad ora così, però, non è stato. La Juventus ha prima perso la Supercoppa Italiana con la Lazio e poi, senza una precisa idea di gioco, “arranca” in campionato rispetto agli scorsi anni. Il primato, condiviso con l’Inter a quota 54 punti, ora è meno solido. Del resto si rischia anche il secondo posto in favore di una Lazio che non si ferma più e dista sole due lunghezze. La scintilla che ha fatto traboccare il vaso però è stata la sconfitta per 2-1 nell’ultimo turno contro il Verona. Questo, infatti, ha messo seriamente in bilico la posizione del tecnico figlinese.

Esonero Sarri, incontro con la dirigenza – FOTO

Come da foto riportata da La Stampa, ieri sera il tecnico è stato a cena con il presidente Agnelli ed il Ds Paratici per parlare appunto della situazione e del suo futuro. Le parti hanno messo le cose in chiaro. Difficile è un suo esonero seduta stante, a meno che le cose non degenerino nelle prossime settimane, ma molto più probabile lo sarebbe a fine stagione. Sarri è infatti legato da un contratto che termina a giugno e la Juventus potrebbe tranquillamente non rinnovarglielo. I tifosi intanto gridano al ritorno di Massimiliano Allegri ed a quanto pare anche una parte dei calciatori nostalgici dell’ex Milan. Proprio con i rossoneri giovedì ci sarà l’andata di semifinale di Coppa Italia, la quale sarà un importante ago della bilancia per le sorti del tecnico così come gli ottavi di Champions League della prossima settimana.

Dopo la sconfitta di Verona, presidente e tecnico analizzano il momento critico della capolista. Con loro anche il ds Paratici.https://t.co/THhm5l7kQg — La Stampa (@LaStampa) February 11, 2020

