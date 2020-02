Partendo dai dati del motore di ricerca, un sito ha realizzato una mappa che evidenzia i luoghi di villeggiatura più ricercati nei diversi paesi del Mondo.



L’Italia come luogo di villeggiatura ideale per i turisti di tutto il mondo. E’ quello che emerge dalla ricerca realizzata dal sito web Travelsupermarket.com, che ha sintetizzato i risultati in una mappa navigabile con colori diversi a evidenziare le diverse mete. E’ proprio il Bel Paese a riempire le aree colorate più ampie, con una dominio quasi totale nell’intero continente americano, Nord e Sud America, così come in Europa e in Oriente. Dall’Argentina alla Spagna, dalla Russia al Giappone, l’Italia si conferma la prima scelta quando ci si trova a pianificare le vacanze.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Google, chi sono i dieci personaggi più cercati nel 2019

Italia su Google, come è fatta la mappa delle ricerche

La ricerca di Travelsupermarket ha preso in cosiderazione le parole chiave più ricercate su Google, in tutte le lingue, nella stringa “Holidays in X” (“vacanze in “, ndr) a fine 2018. Sono state esaminate complessivamente oltre 870 diverse destinazioni, prediligendo l’ordine alfabetico in caso di risultati molto simili tra loro. Alle spalle dell’Italia si classificano sul podio Spagna e Australia, seguite a loro volta da Grecia e Francia.

Un risultato solo in parte sovrapponibile con il numero di visitatori internazionali che nel corso del 2018 ha effettivamente visitato questi paesi. La nazione più visitata infatti è stata la Francia, con 89 milioni di visitatori, seguita da Spagna e Stati Uniti, rispettivamente con 83 e 80 milioni, quindi la Cina a quota 63 e l’Italia, in quinta posizione, con 62 milioni di turisti provenienti dall’estero. Un dato prevedibile se si considera che la pianificazione di un viaggio avviene di solito parecchio tempo prima della partenza.

Google, Spagna e Grecia le destinazioni più cercate dagli italiani

Più prevedibili invece i gusti dei nostri connazionali. Come facilmente riscontrabile con un rapido sondaggio tra le proprie amicizie: le mete turistiche più ricercate dagli italiani sono infatti state Spagna e Grecia, due destinazioni storicamente molto gettonate in virtù anche dei prezzi abbordabili e dei molteplici collegamenti.