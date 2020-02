Invasione locuste in Africa, milioni di persone ora rischiano di morire di fame: arriva l’allarme dell’ONU

In Africa è emergenza totale. Tra Kenya, Somalia, Etiopia e Tanzania si sta registrando un’invasione di locuste che sta mettendo in difficoltà milioni di persone. Il capo degli affari umanitari dell’Onu, Mark Lowcock, ha lanciato l’allarme: “Ci sono 13 milioni di persone in una situazione di insicurezza alimentare acuta, di cui 10 milioni nei luoghi colpiti dalle locuste”. Per tale motivo la situazione a livello umanitario è critica. La Fao ha lanciato un appello alla comunità internazionale per 76 milioni di dollari, ma ad ora ne sono arrivati solo 21. Burgeon, direttore per le emergenze, vede nel motivo gli effetti dei cambiamenti climatici.

Invasione locuste, l’Africa orientale è sotto scacco

La Tanzania sarebbe il punto più colpiti e la commissaria regionale del Kilimangiario ha confermato che a breve sarà annunciato il provvedimento da attuare.

La migrazione, secondo le Nazioni Unite, il mese scorso ha raggiunto tra i 100 ed i 200 miliardi di esemplari partiti dallo Yemen per poi diffondersi in tutta l’Africa orientale. Migliaia di soldati sono al lavoro per spruzzare pesticidi tramite trattori e autocarri in Uganda. Già nei giorni scorsi si ipotizzava potesse essere colpito anche quest’altro paese e dunque sono stati presi provvedimenti preventivi.

LEGGI ANCHE—> Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio – VIDEO