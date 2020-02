Gaia e Camilla, coinvoite nel tragico incidente in corso Francia a Roma tra il 21 e il 22 dicembre, come sono morte? I periti dovranno fare chiarezza.

Gaia e Camilla come sono morte? A quasi due mesi dal tragico incidente nel quale sono scomparse le due 16enni Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann, corso Francia a Roma è stato chiuso. Un paio d’ore, nella serata del 10 febbraio, per permettere ai periti di effettuare tutti i rilievi del caso.

Bloccare il traffico in effetti era l’unico modo per permettere ai periti e ai tecnici nominati da tutte le parrti di lavorare con tranquillità. La polizia municipale ha circoscritto il luogo dell’incidente e così è andata in scena la super perizia. Dovrà stabilire cosa sia effettivamente successo la notte tra il 21 e il 22 dicemnbre, quella che ha cambiato il destino di tre famiglie.

Il suv guidato dal 20enne Pietro Genovese ha investito e ucciso le due ragazze. Ma quali siano le responsabilità individuali e di eventuali terzi sono tutte da dimostrare. Come racconta ‘Il Messaggero’, sono stai impiegati anche un drone e un laser scanner per determinare il punto esatto dell’impatto. In tutto sei i periti impiegati, nominati dalla Procura e dalle famiglie coinvolte nei tragici fatti.

Particolare attenzione nei controlli è stata posta sul semaforo incriminato, che secondo molti per far attraversare i pedoni dura poco. Ma per il Comune quello è un tempo sufficiente e quindi non cambierà nulla anche se le paline verranno sostituite con apparecchi più nuovi. I rilievi potranno andare avanti al massimo fino al 7 marzo, ultimo giorno utile previsto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Incidente Corso Francia, Pietro Genovese arrestato: le ultime

Incidente di Ponte Milvio, una fiaccolata per ricordare Gaia e Camilla

Intanto però questa sera è andata in scena regolarmente la fiaccolata per ricordare Gaia von Freymann e Camilla Romagnoli. Un’iniziativa promossa dall’Istituto Gaetano De Sanctis, la scuola del quartiere Fleming che frequentavano le due giovani, e che è partita attorno alle preso il via alle 17 da Piazzale di Ponte Milvio.

In prima fila c’era Edward von Freymann, il papà di Gaia. E dietro a lui decine di persone che in silenzio e con molta commozione hanno vpoluto ricordare le due ragazze. Un momento particolartmente toccante, quando il corteo si è fermato davanti al murales dedicato alle due ragazze.

Il corteo è anche passato prima sotto casa di Camilla, davanti al Liceo, e dnei pressi della casa di Gaia per tyerminare alla Chiesa del Preziosissimo Sangue. Tante candele rosa e fiori, tanti compagni di classe delle due giovanissime con i loro genitori, i docenti e gli abitanti del quartiere.