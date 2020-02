Nuovo caso sospetto di Coronavirus, stavolta a Formia. Il paziente è stato trasferito immediatamente allo Spallanzani di Roma

Torna la paura in Italia per il Coronavirus, che in Cina ha ormai superato la soglia dei 1000 morti. Si è registrato un nuovo caso sospetto a Formia, in provincia di Latina, dove un uomo di 30 anni, tornato da Shanghai quindici giorni fa, è stato ricoverato ieri sera allo Spallanzani di Roma. L’uomo ha accusato febbre e tosse, sintomi che hanno fatto pensare ad un possibile caso di influenza cinese. Nelle prossime ore sono attese notizie dall’istituto di malattie infettive della Capitale e i risultati dei test.

Formia, nuovo caso sospetto di Coronavirus: giovane ricoverato allo Spallanzani

Non si abbassa l’allerta per il Coronavirus, che finora in Italia ha colpito 3 persone: la coppia cinese ancora in condizioni gravi e l’italiano che alloggiava alla Cecchignola. Tutti si augurano che il ragazzo, rientrato nel nostro Paese circa due settimane fa da Shanghai, non risulti positivo al virus.

Il 30enne era riuscito a tornare in patria poco prima che il governo bloccasse i voli dalla Cina e dopo che si erano manifestati i sintomi influenzali è stato subito ricoverato allo Spallanzani con un autoambulanza del 118. Ora, come da protocollo, il paziente è stato messo in isolamento ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.