Segui le estrazioni della sestina del SuperEnalotto e scopri i Numeri estratti del Lotto live e 10 e Lotto di oggi martedì 11 Febbraio 2020 in tempo reale.

Tornano le estrazioni di questa prima settimana di febbraio. Quest’oggi martedì 11 Febbraio 2020 ci sono le estrazioni Live di Lotto, SuperEnalotto e 10 e Lotto. Il Jackpot ricomincia a salire dopo la vincita del vecchio montepremi di 209.000.000 di euro. E’ stato il record di Jackpot Sisal. Lo scorso Jackpot ha superato anche le lotterie americane di Mega Millions e , che hanno una vincita massima attuale rispettivamente di 154 e 50 milioni di dollari, che equivalgono a 140 e 45 milioni di euro.

SuperEnalotto, l’ultima estrazione di sabato 8 febbraio

L’estrazione di sabato 8 febbraio del SuperEnalotto si chiude senza “6” e il Jackpot supera i 20 milioni di euro. La combinazione vincente del concorso di questa sera è stata 61 15 32 54 85 56 Jolly 10 Superstar 63. Sono stati centrati però quattro “5” che fruttano quasi 56 mila euro a testa. Due “5” sono arrivati a Calcinato, in provincia di Brescia) presso la Tabaccheria Vedovello Marco in Via Vittorio Emanuele II 1 tramite un sistema in accumulo.

Un altro a Borgomaggiore (San Marino) presso La Coccinella in via Ca’ Dei Lunghi 36 e l’ultimo a Reggio Calabria presso il punto vendita Condemi Giuseppe in Piazza Duomo. L’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 11 febbraio 2020

Supenalotto, i numeri vincenti: 16 24 45 68 72 81

Numero Jolly 20

SuperStar 2

Estrazioni del Lotto di oggi 11 febbraio 2020 ore 20.00 BARI 76 18 87 64 15

CAGLIARI 5 75 8 13 87

FIRENZE 16 76 52 35 1

GENOVA 81 52 17 41 74

MILANO 30 78 36 15 66

NAPOLI 8 84 17 47 42

PALERMO 11 13 50 59 63

ROMA 7 55 53 43 13

TORINO 65 52 31 13 87

VENEZIA 48 53 26 7 17

NAZIONALE 55 81 20 1 64 10 e Lotto: estrazione serale dell’11 febbraio 2020 5 7 8 11 13

16 17 18 30 52

55 65 75 76

78 81 85 87 Numero Oro 76

Doppio Oro 76 18 I 5 simboli di Simbolotto dell’11 febbraio 2020

RUOTA DI CAGLIARI

36-NACCHERE

20-FESTA

1-ITALIA

9-CULLA