Il Coronavirus ucciderà 51 milioni di abitanti della Terra secondo un esperto. La stima, che fa venire i brividi, è stata stilata da uno scienziato.

Il Coronavirus continua ad espandersi ed a destare tanta paura nelle persone. Il virus cinese, infatti, ha colpito una delle zone più densamente popolate del Paese più densamente popolato della Terra. Un misto di viaggiatori, abitanti e condizioni climatiche adatte per un virus che vuole ovviamente riprodursi e prosperare nel modo più veloce ed efficace possibile. Proprio per questo l’allerta è massima. Ogni nazione sta cercando di creare appositi dispositivi di sicurezza ed adeguate contromisure per evitare che gli infetti entrino in contatto con la popolazione sana e diano inizio a nuovi focolai. Per ora a Wuhan la situazione è sempre critica, ma si sta lavorando in modo alacre alla realizzazione di un vaccino per il coronavirus.

“Coronavirus ucciderà 51 milioni di persone”, le stime dell’esperto

Se continua a diffondersi con questa velocità, però, le cose si complicheranno presto. Il responsabile della Sanità Pubblica dell’Università di Hong Kong, Gabirel Leung, è molto preoccupato per il coronavirus. Interrogato dal Guardian, l’esperto ha tratteggiato un quadro disperato, con delle stime parecchio preoccupanti. Secondo lui, infatti, il coronavirus potrebbe anche infettare oltre il 60% della popolazione mondiale se i controlli di frontiera falliranno. In tal caso avrà una diffusione incredibile, arrivando anche a toccare l’80% degli esseri umani sul pianeta. In tal caso, anche se il virus mantenesse l’1% di mortalità, oltre 50 milioni di persone moriranno sicuramente se non si lavora subito per aumentare le difese e velocizzare la ricerca di un vaccino per questo male.

