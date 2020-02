Coronavirus, annuncio inquietante dell’Oms quest’oggi in conferenza. La minaccia è considerata “peggiore del terrorismo”. Ecco il monito mondiale diffuso.

Coronavirus, ora l’allerta è assoluta e ufficiale. Parallelamente al sempre più preoccupante bilancio di vittime e ammalati, è giunto infatti anche un annuncio piuttosto serio dell’Oms. In particolare è pervenuto da Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Coronavirus, l’allerta dell’Oms

Intervenuto quest’oggi in conferenza stampa, l’accademico si è pronunciato con toni piuttosto allarmanti in merito alla nuova epidemia che si diffonde a macchia sul pianeta: “Questo virus – afferma l’esperto – può creare più sconvolgimenti mondiali peggiori di un qualsiasi attacco terroristico e su più fronti: politico, economico e social”.

Il Dg invita il mondo ad aprire gli occhi: “Il mondo si deve svegliare e considerare questo virus come nemico numero uno al momento. Abbiamo il tempo per reagire – rassicura poi il 53enne eritreo -, ma il tempismo è essenziale e dobbiamo fare velocemente”.

La buona notizia è che nonostante tutto emergono i primi rimedi: “Ci vorrà tempo per trovare un vaccino, ma nel frattempo non siamo privi di difese”, sottolinea infatti Ghebreyesus. E continua: “Ci sono molti metodi attualmente che stanno impedendo l’infezione, ma dobbiamo darci una mossa e non sottovalutare la minaccia che riguarda l’intera umanità”. Un annuncio che scuote il mondo e lo mette di fronte alla realtà. Ora serve una reazione.

