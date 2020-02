Contromano in tangenziale, un motociclista ha inondato di paura e di terrore l’autostrada. Una volta beccato, la multa è stata salatissima.

Stava viaggiando normalmente in tangenziale, all’altezza di Agnano, un motociclista napoletano. Giunto al casello, gli è stato fatto segno di accostare per un controllo. L’uomo, infatti, è un pregiudicato con diversi crimini alle spalle. Subito dopo aver pagato il casello, gli è stato intimato dalla polizia di fermarsi per un controllo sul mezzo ed ovviamente sulla sua persona. Nel caso ci fosse qualche irregolarità o qualche problema di natura legale, dati i precedenti. L’uomo è apparso accondiscendente ed ha seguito alla lettera le istruzioni delle forze dell’ordine. Nessuno sapeva, però, che aveva un piano a dir poco folle in mente e che lo avrebbe messo in atto. Incurante di ogni pericolo per sé e per chi sostava lungo il tratto autostradale in quel preciso momento.

Contromano in tangenziale, 10mila euro di multa al centauro – VIDEO

L’uomo ha fatto finta di fermarsi e poi ha fatto un’inversione ad U repentina e violenta. Quindi ha imboccato di nuovo il casello, ma questa volta contromano. Con un gesto di follia totale, è riuscito a scappare alle forze dell’ordine ed a far scomparire le sue tracce. Purtroppo per lui, però, viviamo nell’era delle telecamere e l’uomo è stato ritrovato giorni dopo. I controlli hanno evidenziato una serie di irregolarità. Oltre a guidare la moto senza casco e contromano, stava anche circolando con una patente diversa, la moto non aveva assicurazione, procedeva ad alta velocità, tra l’altro, riporta ANSA. Per questo gli sono stati tolti ben 20 punti sulla patente ed costretto a pagare oltre 10mila euro di multa.

