Calciomercato Juventus, UFFICIALE: ha firmato fino al 30 giugno 2024 come annunciato in questi istanti attraverso un comunicato.

E’, senza ombra di dubbio, tra i giocatori più importanti a disposizione di Sarri e infatti la Juventus ha deciso di blindarlo ancora per diverse stagioni. Il calciatore in questione è Szczesny che, anche quest’anno, sta confermando di essere particolarmente affidabili tra i pali. L’estremo difensore polacco classe ’90 ha rinnovato con la Juve come annunciato in questo comunicato ufficiale: “La Juventus annuncia il rinnovo del contratto di Wojciech Szczesny, che vestirà la nostra maglia fino al 2024“. Una buonissima notizia, dunque, per tutti i sostenitori della ‘Vecchia Signora’ e per il tecnico Maurizio Sarri.

Calciomercato Juventus, rinnova Szczesny

Szczesny è ormai una garanzia e, non a caso, Buffon è tornato alla Juve conscio del fatto di essere il secondo proprio alle spalle del 29enne originario di Varsavia. La nota della Juve continua così: “Approdato a Torino nella stagione 2017/2018 dopo aver giocato con Arsenal e Roma, Wojciech con la casacca della Juventus fino ad ora ha disputato 84 gare ufficiali, vincendo già due Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dal suo arrivo alla Juventus, nessun portiere ha registrato in percentuale più clean sheet in rapporto ai match disputati: il 46% (28 su 61)“. Una firma, quindi, davvero importante per la Juve che adesso è chiamata a tornare al successo in campionato in vista dell’affascinante volata scudetto con Inter e Lazio.

