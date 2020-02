Calciomercato Juve, colpo di scena all’orizzonte: dopo lo scippo di Gonzalo Higuain e l’approdo di Maurizio Sarri, può esserci un nuovo clamoroso sgarbo al Napoli.

Dopo il trasferimento di Gonzalo Higuain del 2014, un nuovo clamoroso colpo di scena potrebbe consumarsi sull’asse Napoli-Juventus. Questa volta si tratterebbe di Dries Mertens, con la bomba – la quale sarebbe anche quasi più clamorosa della vecchia – che arriva direttamente dalla Spagna con fonte Don Balon.

Calciomercato Juve, spunta Mertens per giugno

Come infatti rivela il quotidiano iberico, il giocatore sarebbe rientrato seriamente nel mirino del club bianconero. Del resto fu proprio Maurizio Sarri a esaltarlo in azzurro mettendolo al centro dell’attacco e a trasformarlo un bomber atipico. E anche se il tecnico non dovesse più sedere sulla panchina bianconera in estate – fatto non così impossibile a oggi – si tratterebbe comunque di un ottimo rinforzo a parametro zero.

Dunque la società starebbe accelerato per trovare un’intesa in vista di giugno, dal momento che il calciatore è in scadenza di contratto e sarà svincolato a fine campionato. Mertens sta aspettando il Napoli fino alla fine, ma questo non intende accontentare le richieste del giocatore che ammontano a un ingaggio da 7 milioni di euro.

Cifra che Aurelio De Laurentiis non pensa assolutamente di garantire, ma che invece Andrea Agnelli sarebbe disposto a sborsare pur di arricchire il proprio palco attaccanti con un giocatore di qualità, leadership ed esperienza. Il tutto, parallelamente, con l’Inter sullo sfondo che anche preme. Ma a differenza del tradimento di Higuain, la sensazione è che questa volta per la Vecchia Signora sarà tutto molto più complicato. Ma davanti alla gloria e all’offerta della vita mai dire mai…