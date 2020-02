In provincia di Bari un automobile di un Carabiniere è stata fatta esplodere con una bomba, piazzatagli sotto casa. Ecco le conseguenze dell’agguato

Uno spiacevole episodio si è verificato a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari, nella notte. Una bomba è stata piazzata sotto la casa privata di un Carabiniere ed è stata fatta esplodere l’auto di servizio. Il militare, appartenente al Nucleo Radiomobile di Andria, si è ritrovato l’automobile, una Fiat Sedici, completamente distrutta dall’esplosione.

Bari, bomba sotto casa di un Carabiniere: auto distrutta, nessun ferito

Per far esplodere la macchina del Carabiniere è stato usato, molto probabilmente, un ordigno realizzato artigianalmente con tritolo. Per fortuna nell’esplosione non è rimasto ferito nessuno, soltanto un grande spavento per i cittadini residenti nella zona. Il fatto è accaduto intorno alle 2.30 di martedì ed ora i Carabinieri stanno indagando per cercare l’autore dell’agguato e sulle motivazioni.

Ennesimo attentato in Puglia nel 2020, dopo quelli della provincia di Foggia a inizio gennaio. Sono sempre più frequenti gli agguati vigliacchi, nel pieno della notte, volti a colpire le istituzioni e le forze dell’ordine. Ora si indaga sulla questione, molto probabilmente si tratta di un gesto intimidatorio di stampo mafioso.