Alessia Marcuzzi sul letto in intimo leopardato: fan in visibilio alla visione della foto della bellissima conduttrice televisiva ed attrice.

Alessia Marcuzzi da urlo sul letto. La bellissima conduttrice e attrice televisiva, infatti, ha da poco pubblicato una Foto su Instagram che ha lasciato tutti a bocca aperta. La 47enne romana mette, ancora una volta, in mostra una linea perfetta e un corpo davvero pazzesco. E lo scatto in questione ha letteralmente mandato in visibilio i suoi follower (quasi 5 milioni al momento) e fatto incetta di like e di complimenti da parte del pubblico maschile.

Alessia Marcuzzi sul letto in intimo leopardato: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la stupenda Alessia Marcuzzi rilassarsi sul letto con un intimo leopardato che non lascia tanto spazio all’immaginazione. L’ex conduttrice del Grande Fratello è in formissima e la sua linea perfetta lo conferma: lo scatto ha superato in pochissime ore i 100 mila mi piace. Ecco la FOTO che ha pubblicato Alessia Marcuzzi in queste ore sul proprio profilo Instagram:

