Addio a Raphael Coleman, l’attore di Tata Matilda: aveva 25 anni ed era diventato famoso proprio per il ruolo di Eric nel noto film.

E’ morto ad appena 25 anni l’attore Raphael Coleman, che molti ricorderanno nei panni di Eric nel noto film ‘Tata Matilda‘. Lo riferisce in queste ore il ‘Mirror’, secondo cui l’attore e attivista britannico avrebbe avuto un collasso giovedì 6 febbraio mentre faceva jogging e dopo qualche giorno si sarebbe spento. Restano da chiarire le cause del decesso visto che il 25enne originario di Londra non aveva problemi di salute.

Addio a Raphael Coleman, l’attore di Tata Matilda

Dopo il grandissimo successo nella pellicola ‘Tata Matilda’, Raphael Coleman era diventato un attivista contro i cambiamenti climatici. Ecco quanto ammesso dalla madre Liz Jensen attraverso Twitter: “Riposa in pace, mio adorato e amato figlio Raphael. E’ morto facendo quello che amava, sacrificandosi per la più nobile di tutte le cause, e noi siamo tutti orgogliosi di lui. Celebriamo tutto quello che ha realizzato nella sua breve vita“. Una notizia, dunque, che ha lasciato tutti a bocca aperta.

