Si tratta di una perturbazione davvero potente che sta creando disagi in diverse città del Nord Europa. Parliamo della tempesta Ciara che – proprio in questi giorni – sta facendo tremare la Gran Bretagna ed altri paesi. Diversi voli sono stati cancellati proprio a causa dell’allerta meteo, mentre altri hanno avuto delle grandi difficoltà ad arrivare a destinazione. Proprio come si vede in un video sta circolando in queste ore sul web…

Tempesta Ciara a Londra: aereo rimbalza sulla pista e sbaglia atterraggio – VIDEO

Nel Video in questione, si vede un volo della British Airways proveniente dalla Nigeria e diretto a Londra: a causa delle violenti raffiche di vento, l’aereo ha fallito l’atterraggio all’aeroporto di Heathrow ed è letteralmente rimbalzato sulla pista, prima di ripartire. Solo un grande spavento per le persone presenti nel velivolo che, al secondo tentativo, ha concluso positivamente la manovra di atterraggio. Ecco il VIDEO:

