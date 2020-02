Solar Orbiter è finalmente realtà. Dopo anni, rinvi e continui tentativi falliti, alla fine la missione spaziale ha avuto successo e la sonda è già verso il proprio obiettivo.

Erano anni che la ESA, la Agenzia Spaziale Europea, lavorava al progetto. L’obiettivo di Solar Orbiter era lanciare una sonda che si avvicinasse molto più di quelle mai lanciate per studiare più da vicino il sole. Per questa è stata creata una sonda fatta apposta per resistere ad una serie di radiazioni e di temperature altissime. Per questo c’è stato bisogno di tempo e non sono mancati i problemi tecnici e le rivalutazioni e le variazioni di progetti e di design. La sonda, comunque, dopo anni di lavoro attento da parte di uno staff enorme ed esperto, ora è in volo per raggiungere il suo obiettivo: il sole.

Sonda spaziale lanciata, Solar Orbiter vedrà segreti del sole – VIDEO

Nella nottata tra il 9 ed il 10 febbraio, dalla sede di Cape Canaveral, con un razzo Atlas 5 è stata lanciata la sonda Solar Orbiter. Il lancio è fortunatamente andato a buon fine anche grazie al supporto della NASA, che poi ha pubblicato anche il video della cosa sul proprio profilo ufficiale. Per il lancio si è atteso l’allineamento giusto tra la Terra e Venere. Sfruttando la fionda gravitazionale, gli scienziati hanno spedito la sonda, che in questo momento sta viaggiando a velocità altissime verso il sole, per osservarlo. Uno degli obiettivi e comprendere meglio la sua struttura ai poli, e comprendere i cicli di 11 anni delle tempeste solari.

