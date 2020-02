Sassi dal cavalcavia, attimi di paura la notte scorsa per Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi. La loro auto è stata colpita riportando seri danni.

Sassi dai cavalcavia, una moda demenziale che torna puntualmente di moda e questa volta a rischiare grosso sono stati due noti attori. Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi solo per una casualità non sono rimasti feriti la scorsa notte mentre stavano facendo ritorno a Roma.

Erano in mancchina insieme dop l’ennesima recita a teatro del loro ‘Don Chisciotte’ e stavano viaggiando in Abruzzo sulla A25. Ad un certo punto perà la vettura guidata da Fresi è stata colpita violentemente da un sasso lanciato da un cavalcavia. L’impatto ha mandato in frantumi il parabrezza e solo la prontezza di riflessi del guidatore ha evitato il peggio.

I due sono riusciti a mantenere il veicolo in strada, poi si sono fermati alla prima stazione di servizio. Da lì hanno avvisato la polizia stradale che ha trascritto la loro denuncia e avviato le prime indagini anche se non sarà facile risalire agli autori del gesto, complice il buio.

A raccontare quello che era successo è stato lo stesso Stefano Fresi con un lungo video sul suo profilo Instagram: “Ci hanno tirato questo sasso da un cavalcavia mentre eravamo in autostrada”. Lui non avrebbe nemmemno voluto che la notizia fosse diffusa perché rappresneta solo un modo per fare pubblicità a questi gesti. Ma dall’autogrill qualcuno ha avvisato i giornali e così è diventata di pubblico dominio.

“Volevo assicurarvi che stiamo benissimo sia io, sia Alessandro, che ci sono solo danni alla macchina, ma chi se ne frega. E ci sono andati un po’ di vetri negli occhi, soprattutto ad Alessandro perché il sasso ha colpito dalla parte sua”. Il rischio è stato grosso anche perché il sasso ha preso Benvenuti in piena pancia. Il noto attore toscano è alto, quindi non gli ha sfiorato la faccia. Ma se ci fosse stato un bambino…

Un paio d’ore di attesa, poi i due attori sono riparrtiti in direzione Roma e sono arrivati sani e salvi. Sul posto sono intervenuti il personale di Strada dei parchi, la polizia stradale di Pratola Peligna e i carabinieri di Avezzano. “Tutto e bene quel che finisce bene, questi sono degli imbecilli pericolosi, non so se capiscono quante vite mettono a rischio. L’unica cosa che mi sento di dire è che questi pazzi ci sono in giro. Quindi se fate l’autostrada di notte, buttate sempre un occhio sui cavalcavia e se vedete movimenti strani, rallentate e chiamate subito la polizia”, ha concluso Fresi.