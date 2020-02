Piero Pelù costretto risarcisce l’ex Premier Matteo Renzi con 20.000 euro più delle scuse ufficiali. La vicenda nasce nel lontano 2014 e si è conclusa poco prima del Sanremo.

Piero Pelù costretto a risarcire Matteo Renzi. Lo rivela il Corriere della Sera oggi in edicola. Come si apprende dal quotidiano, il rocker toscano, reduce dal quinto posto a Sanremo, dovrà corrispondere 20.000 euro all’ex Premier e in più dovrà fargli le scuse.

Piero Pelù risarcisce Renzi

La questione nasce e parte dal lontano 2014, quando il cantante, durante un concerto a Roma, definì il concittadino come “il non eletto e boy scout di Licio Gelli”. L’allora presidente del Consiglio, da poco subentrato a Palazzo Chigò, lasciò inizialmente correre.

Ma il cantautore, man mano, è rientrato in una specie di lista nera creata dal politico con una schiera di avvocati. In questo elenco, infatti, ci sono tutti i nomi da cui si è sentito diffamato durante la sua attività politica.

Così una volta lasciato uno dei ruoli più importanti del Paese, e dopo aver varato la scissione dal Pd, Renzi ha deciso di far scattare la raffica di querele, in sede penale e civile, che aveva pronte. Tutte rigorosamente accompagnate da richieste danni ingenti.

Ma proprio poco prima di esordire al festival – svela il quotidiano – il rocker ha firmato a Firenze un accordo con il quale si è detto disposto a risarcire Renzi di 20 mila euro piuttosto che la cifra molto più alta richiesta.

La rottura tra i due – si legge – nasce quando Renzi viene eletto sindaco di Firenze, il quale poi non conferma Pelù alla guida dell’Estate fiorentina. Da lì in poi è stato un contrasto continuo, con Pelù che ha incalzato spesso. Una volta mostrò addirittura un rotolo di carta igienica con la faccia di Renzi.