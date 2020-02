Piana di Catania, è grave il bilancio di un agguato in campagna: due morti e un altro uomo ferito gravemente. Scatta la caccia all’uomo.

Piana di Catania: i cadaveri di due uomini sono stati rinvenuti nel tardo pomeriggio di oggi nelle campagne ai confini con la provincia di Siracusa. E non è tutto, perché nella stesa zona (in contrada Xirumi) è stato trovato anche un terzo uomo ferito gravemente da un colpo di fucile al’addome e ricoverato all’ospedale Garibaldi-Catania.

Secondo le prime informazioni, le due vittime (Massimo Casella, di 47 anni, e Agatino Saraniti, di 29) sono originarie di Palagonia. Il ferito invece, il 36enne Gregorio Signorelli, è esidente a Librino. I due cadaveri stati rinvenuti a poche centinaia di metri l’uno dall’altr. E la scoperta è stata fatta da alcuni familiari, prteoccupatoi per il fatto che da ieri sera i due non avessero più dato notiozie di loro.

Agguato nella Piana di Catania, l’ipotesi è quella di una lite

In base ad una prima ricostruzione dei fatti, a sparare ai tre uomini potrebbe essere stata stata la stessa persona. Presumibilmente ha utilizzato un fucile da caccia, anche se sono in corso tuitti gli accertamenti del caso. Signorelli è stato sotto posto ad un lungo e difficile intervento chirurgico e al momento è ricoverato in Rianimazione.

Secondo la Squadra mobile di Catania, che indaga sul duplice omicidio, la sparatoria potrebbe essere nata in seguito a contrasti nel settore agricolo. Al momento invece viene esclusa l’ipotesi che pissa trattarsi di un delitto di mafia. In ogni caso il pubblico ministero di turno ha disposto l’autopsia sui cadaveri.