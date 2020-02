Tornano le piogge sull’Italia secondo le previsioni meteo. La settimana inizierà con precipitazioni sulla penisola, per poi migliorare nei giorni successivi

Quella italiana è una situazione meteorologica a dir poco bizzarra Infatti questa settimana si aprirà con piogge inaspettate sparse per tutta la penisola. Un maltempo improvviso, che però ci avvicinerà alla primavera.

Durante quest anno, l’inverno non si è fatto sentire più di tanto, con temperature da record per la stagione invernale e così l’arrivo della primavera sarà solo una formalità.

Attraverseremo quindi una fase meteorologica molto dinamica, con un breve arrivo del maltempo che poi lascerà l’Italia in mano alla primavera. Ma attenzione perchè nella giornata di oggi oltre ai temporali ci saranno diverse correnti di aria fredda che porteranno forti venti sulla penisola. Andiamo quindi ad analizzare le condizioni meteo.

Meteo, lunedì 10 febbraio

Durante questo lunedì, quindi, l’Italia sarà toccata da una vera e propria tempesta atlantica, che nei giorni precedenti ha colpito il resto dell’Europa. Ma la pioggia non è la conseguenza più grave, bensì preoccupano le forti raffiche ventose che potrebbero colpire la penisola. Analizziamo settore per settore che tempo farà nella giornata odierna.

Sulle regioni del Nord Italia, la giornata si aprirà con le piogge e nubi minacciose che copriranno il Friuli Venezia Giulia. Con lo sviluppo della giornata, il maltempo si estenderà sulle regioni più ad ovest come Piemonte, Lombardia e Liguria. Nevicate sulle cime delle Alpi e temperature in aumento, con massime dai 13 ai 17 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale, già dal mattino ci saranno nuvole minacciose su tutto il versante tirrenico. Migliore la situazione sul versante Adriatico, con un sole timido che dovrebbe evitare le precipitazioni. Invece le piogge cadranno sulle cime degli Appennini per tutto il corso della giornata. Qui, come per il Nord, le temperature sono in rialzo con massime dai 14 ai 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, già dal mattino le nuvole copriranno il cielo di tutto il Meridione Con l’evolversi della giornata, poi, le piogge arriveranno su diverse regioni come Campania ed alta Calabria. Altrove il cielo risulterà più sereno, con nubi minacciose che però non porteranno piogge. Le temperature anche qui sono in rialzo, con massime che oscilleranno dai 14 ai 19 gradi.

L.P.

