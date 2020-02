Le lucciole del mondo stanno morendo: dagli USA arriva una nuova scoperta allarmante e un nuovo allarme mondiale per la preservazione del pianeta.

Le lucciole si stanno spegnendo. E’ questo il nuovo allarme mondiale in merito alla devastazione del nostro pianeta. Tra le varie specie in via di estinzione a causa dell’uomo, ora c’è anche questo.

Le lucciole a rischio estinzione: l’allarme

A lanciarlo l’SOS, in particolare, è la Tufts University in collaborazione con l’International Union for the Conservation of Nature. Uno studio di ricercatori ha effettivamente scoperto che questi coleotteri sarebbero a rischio estinzione per tre motivi in particolare: la perdita del loro habitat naturale, l’inquinamento luminoso e infine, ma non certo per ultimo, i pesticidi.

E’ tuttavia la questione relativa alla loro casa l’urgenza primaria. Questi insetti – spiegano gli esperti , hanno infatti bisogno di condizioni molto specifiche per svolgere regolarmente il proprio ciclo di vita. La Pteroptyx tener, per esempio, ovvero una specie specifica, vive solo sulle mangrovie. E quando queste piante sono state sradicate per tutte le altre priorità dell’uomo, ciò porta inevitabilmente a una drastica discesa della vitalità.

Da non sottovalutare, inoltre, anche l’inquinamento luminoso. La luce artificiale infatti, ormai in crescita esponenziale in qualsiasi parte del mondo, non solo interrompe il loro bioritmo naturale, ma confonde inoltre i rituali di coppia queste non sempre si riproducono.