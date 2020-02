Infortunio Douglas Costa, comunicato della Juventus: i tempi di recupero dell’esterno brasiliano che si è infortunato nuovamente.

Pessime notizie in casa Juventus due giorni dopo la sconfitta sul campo dell’Hellas Verona nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. Douglas Costa, che si è infortunato proprio contro la compagine scaligera, sarà infatti costretto a stare fermo ai box circa 3 settimane. A renderlo noto è la stessa Juventus attraverso questo comunicato ufficiale di questi minuti: “Douglas Costa: gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni“.

Infortunio Douglas Costa, ecco quando rientra

Davvero una pesante tegola, quindi, per Maurizio Sarri che si vedrà costretto a fare a meno del forte esterno d’attacco brasiliano. In compenso, però, sembra sempre più vicino il rientro in campo di Giorgio Chiellini che potrebbe addirittura essere convocato per la sfida scudetto contro l’Inter, in programma il prossimo 1 marzo. La Juve deve assolutamente ripartire dopo il ko di Verona e proverà a farlo sin dal prossimo impegno di campionato contro il Brescia.

