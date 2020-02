Grave infortunio per il centravanti della Serie A, che ancora una volta starà fuori dal campo per un lungo periodo di tempo.

Un grave infortunio per Leonardo Pavoletti, che ora sembrava prossimo al rientro dopo l’operazione al ginocchio mancino. Una pausa lunghissima, che sembrava però ora essere arrivata finalmente alla sua conclusione. Invece il destino ha sfidato ancora una volta l’attaccante italiano, mettendolo davanti ad una nuova prova il 31enne. La punta ex Sassuolo, infatti, ora si bloccherà di nuovo per un problema al ginocchio che lo terrà fuori dai campi per ancora tanti mesi, troppi mesi per chi sperava in un suo ritorno. In quest’anno appena due presenze per il calciatore nato a Livorno. 90 minuti in Coppa Italia e poi appena 45 minuti contro il Brescia, in Serie A, quando ha sentito un forte dolore al ginocchio sinistro. Lo stesso ginocchio che ora torna a spezzarsi ed a lasciarlo fuori dal campo.

Grave infortunio per Pavoletti, lungo stop in Serie A

Un infortunio che appare davvero incredibilmente triste soprattutto date le parole del centravanti di una settimana fa. Davanti ad alcuni studenti, per un evento al quale era stato invitato, la punta cagliaritana aveva infatti detto di stare molto bene e che non vedeva l’ora di riprendere a giocare il più presto possibile. Di seguito il comunicato del club isolano, che ha previsto una nuova operazione per rimettere in sesto il centravanti in seguito a questo grave infortunio.

“La Società Cagliari Calcio comunica che a seguito di accertamenti clinici e strumentali effettuati in data odierna presso il centro medico Korian, il giocatore Leonardo Pavoletti ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro già precedentemente sottoposto ad intervento chirurgico per analoga lesione”.

