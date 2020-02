Fantacalcio, Viviano al posto di Handanovic: ecco cosa cambia a chi possiede il portiere dell’Inter

Un’ultima notizia di mercato ha riguardato l’Inter dopo la vittoria nel derby. La squadra di Conte è alle prese con l’infortunio alla mano di Handanovic e aveva bisogno di trovare un altro portiere. Le prestazioni del secondo, Padelli, non sono state di certo ineccepibili, con grosse responsabilità in almeno uno dei due gol del Milan. Marotta e Ausilio hanno quindi deciso di correre ai ripari, cercando di cautelarsi in vista della volata scudetto. Il numero uno sloveno dovrebbe rimanere fuori almeno altri 20 giorni, in cui i nerazzurri dovranno affrontare il big match di campionato con la Lazio, l’andata dei sedicesimi di Europa League e la semifinale di Coppa Italia con il Napoli. Detto questo il prescelto è stato Emiliano Viviano, svincolato dopo l’esperienza alla Spal dello scorso anno. L’estremo difensore toscano si sta allenando alla Pinetina in prova, cercando di convincere la società a dargli una chance.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter-Milan 4-2 Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Fantacalcio, Viviano al posto di Handanovic: ecco cosa cambia

Queste vicende di mercato riguardano anche tutti i partecipanti al Fantacalcio. Dopo l’asta di riparazione, inizia il rush finale anche per i fanta-campionati. Cosa cambia quindi a chi possiede i portieri dell’Inter.

Secondo il regolamento base, al di là di sessioni straordinarie di mercato stabilite dalle singole leghe, non è possibile prendere Viviano in automatico per chi possiede già Handanovic e Padelli. La cosa cambia se si è stabilito all’inizio di assegnare i portieri a blocchi di tre, in base alle squadre di appartenenza. Per tutte gli altri fanta-campionati c’è quindi da attendere il prossimo mercato, la cui apertura, ordinaria o straordinaria, è demandata alla decisione degli stessi membri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, caso Handanovic: arriva subito un nuovo portiere