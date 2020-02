Esonero Sarri, il tecnico della Juventus sarebbe fortemente sulla graticola: a non volerlo più sarebbero gli stessi calciatori

Secondo quanto riportato da La Repubblica, diversi calciatori della Juventus vorrebbero l’esonero di Maurizio Sarri. Tutto nasce dai troppi risultati fallimentari e da un gioco a tratti inesistente. Molti dei giocatori già presenti nell’organico starebbero chiedendo a gran voce il ritorno di Massimiliano Allegri.

Però ci sono diverse correnti di pensiero nell’ambiente bianconero. C’è chi va contro le scelte di Paratici, chi contro quelle di Sarri e chi contro entrambi.

Esonero Sarri, i possibili scenari

Al momento il tecnico può godere, Supercoppa Italiana persa a parte, del primato in classifica al pari dell’Inter, degli ottavi di Champions e della semifinale di Coppa Italia. I mancati 6 punti con Brescia e SPAL nelle prossime gare però potrebbero seriamente preoccupare. Il presidente Agnelli, che fino ad ora non si è esposto, ha sotto contratto il tecnico fino a giugno. Questo potrebbe essere il momento in cui le parti si separeranno qualora non dovessero esserci i risultati sperati. Ora Sarri chiede un aiuto ai calciatori che ancora gli sono fedeli, per il bene comune.

