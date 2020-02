Diletta Leotta con un vestito cortissimo e in collant: web in tilt dopo aver visto la Foto della bellissima conduttrice di DAZN.

Viene da un grandissimo successo al Festival di Sanremo dove ha confermato la sua straordinaria bellezza e ormai Diletta Leotta non ha più bisogno di presentazioni. La bellissima conduttrice di DAZN ha pubblicato da poco uno scatto, in cui è alle prese con un monopattino per le strade del comune ligure. Di seguito la didascalia alla foto: “Sfreccio per Sanremo 🛴💨“. Entriamo, però, nel dettaglio della Foto che ha già raggiunto quota 100 mila like in pochissimi minuti.

Diletta Leotta con un vestito cortissimo e in collant: la Foto

Nella Foto in questione, si vede la bellissima Diletta Leotta indossare un vestitino cortissimo e dei collant che mettono in evidenza le sue gambe perfette e le sue curve sinuose. La bellissima siciliana appare, come al solito, sensualissima e sorridente e non si sono fatti attendere i tantissimi complimenti da parte dei suoi follower. Ecco la FOTO pubblicata in questi istanti da Diletta Leotta su Instagram:

