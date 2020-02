Coronavirus, vaccino in fase sperimentale sugli animali. Dalla Cina filtrano notizie molto incoraggianti.

Il Coronavirus continua a destare preoccupazioni in tutto il mondo. Il virus cinse, infatti, ogni ora amplia in modo incredibile il numero di persone infette e per questo l’OMS ha lanciato l’allarme. L’Inghilterra si è chiusa su posizioni difensiviste, soprattutto in seguito alla Brexit. L’Italia sembra una possibile zona dove alcuni pazienti che incubavano il virus sono arrivati tramite il viaggio. L’Europa del nord anche mostra qualche caso e per questo l’inter mondo sta lavorando al massimo delle sue possibilità per trovare una cura. Oggi, secondo le ultime notizie riportate da ANSA, ci sarebbero stati degli importanti passa in avanti. Pare infatti che proprio in Cina, il principale focolaio dell’intera epidemia di coronavirus, si stiano facendo degli importanti passi in avanti per trovare la cura alla malattia.

LEGGI ANCHE —> Sospetto bambini tornati da Wuhan: non è Coronavirus

Coronavirus, vaccino in sperimentazione: iniettato ad alcune cavie

Il vaccino non è ancora completato, anzi, fa trapelare l’agenzia di stampa cinese Xinhua, siamo solo all’inizio. Tuttavia ben 100 dosi di un possibile vaccino ieri è stato iniettato ad altrettanti topi che sono stati infetti col coronavirus, per studiare l’evoluzione della terapia e quanto questa possa essere efficace.

Di seguito quanto scritto dal Centro Cinese per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC):

“Alcuni campioni del possibile vaccino sono stati iniettati ieri a oltre 100 topi. I test sugli animali avvengono in una fase molto precoce dello sviluppo di un vaccino e che ancora molti passi dovranno essere fatti prima che sia pronto per la somministrazione agli esseri umani”.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, caso sospetto a Salerno: trasportato al Cotugno di Napoli