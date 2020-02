Crescono le vittime del Coronavirus e superano le 900 unità. Intanto la Cina avvisa l’Italia a non prendere misure eccessive.

ontinua a rimanere alto il tasso di mortalità causato dal Coronavirus. infatti in Cina non si fermano le vittime causate dal virus mortale. Secondo alcune indiscrezioni sarebbero state superate le 900 unità, e cresce maggiormente il rischio di contagio anche all’estero.

Nel suo bollettino quotidiano, la Commissione sanitaria nazionale cinese ha registrato 3.062 nuovi casi confermati e 4.008 sospetti. Sempre secondo le autorità cinesi, sono ben 296 i casi gravi in ospedale, mentre oltre 600 pazienti sono stati dimessi.

As I told media yesterday, #2019nCoV spread outside #China appears to be slow now, but could accelerate. Containment remains our objective, but all countries must use the window of opportunity created by the containment strategy to prepare for the virus’s possible arrival.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 9, 2020