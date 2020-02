Coronavirus, il messaggio dell’OMS: “Ecco come eliminarlo”

Coronavirus, il messaggio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Ecco quanto resiste sulle superfici e cosa fare per eliminarlo”

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha lanciato l’allarme con un messaggio condiviso nelle ultime ore. Casi confermati di coronavirus trasmessi da persone che non hanno mai viaggiato in Cina potrebbero essere sola la punta dell’iceberg.

Le osservazioni di Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dg dell’OMS, arrivano quando la Cina ha tentato di tornare alla normalità, con molte persone che rientrano al lavoro proprio oggi dopo una lunga pausa coincisa con il capodanno lunare.

Nel frattempo altri 60 casi sono stati confermati sulla nave da crociera attraccata in Giappone e il Regno Unito ha dichiarato che il virus costituisce una minaccia seria e imminente per la salute pubblica.

“Ci sono stati alcuni casi riguardanti la diffusione del 2019nCoV da persone senza storia di viaggio in Cina“, ha twittato Ghebreyesus, usando il nome scientifico provvisorio del virus.

“L’individuazione di un numero limitato di casi può indicare una trasmissione più diffusa in altri paesi; in breve, potremmo vedere solo la punta dell’iceberg”.

Più di 3.000 nuovi casi erano stati segnalati nelle precedenti 24 ore, portando il numero di infezioni a 40.171. L’aumento segue un forte calo dei nuovi casi segnalati domenica – meno di 2.700, che hanno portato all’ottimismo sul funzionamento di metodi di prevenzione, come una quarantena rigorosa.

In tutto il paese, i lavoratori hanno iniziato a tornare agli uffici e alle fabbriche mentre il governo allentava alcune restrizioni sul lavoro e sui viaggi. A Pechino, le strade erano più trafficate rispetto alle ultime settimane, ma i treni normalmente affollati rimanevano praticamente vuoti. I pochi pendolari in strada o con i mezzi pubblici indossavano maschere. Molte aziende hanno chiesto al proprio personale di lavorare da casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, oltre 900 i morti e la Cina attacca l’Italia

Coronavirus, il messaggio dell’OMS: “Ecco come eliminarlo”

Nel frattempo, uno studio scientifico confermato dalla stessa Organizzazione Mondiale della SAnità, ha fornito ulteriori dettagli sul coronavirus. Il patogeno 2019-nCoV ha una viremia (ovvero rimane infettivo) di circa 9 giorni. Nonostante sia quindi piuttosto resistente nel tempo, basta poco per poterlo eliminare. Secondo quanto riportato dai ricercatori della University Medicine Greifswald, in Germania, per eliminarlo bastano dei detergenti. Usando candeggina o disinfettanti a base di alcol, si può cancellare con una semplice passata di spugna. i alcol o acqua ossigenata per ucciderlo. Gli scienziati hanno poi concluso: “Poiché non sono disponibili terapie specifiche per il 2019-nCoV, le misure igieniche di contenimento e la prevenzione di un’ulteriore diffusione, sono fondamentali per fermare l’epidemia in corso“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, giovedì incontro ufficiale Italia-Cina: il motivo