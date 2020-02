Coronavirus, caso sospetto a Salerno: trasportato al Cotugno di Napoli un ragazzo che era stato circa 2 mesi in Cina dalla fidanzata.

Altro caso sospetto di Coronavirus in Italia, questa volta precisamente a Salerno in Campania. Secondo quanto riferito proprio in questi istanti da ‘salerno.occhionotizie.it’, un ragazzo sarebbe infatti stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cotugno di Napoli su un’ambulanza dell’Humanitas. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a quanto accaduto in questi minuti a Salerno, in Campania.

Coronavirus, caso sospetto a Salerno: le ultime

Il ragazzo in questione sarebbe stato circa 2 mesi in Cina per stare con la fidanzata, prima di arrivare in Germania e di fare ritorno nel nostro paese. In queste ore avrebbe accusato alcuni sintomi da ricondurre proprio al Coronavirus e sarebbe stato trasportato immediatamente in un’ambulanza ad alto contenimento dell’Humanitas all’ospedale ‘Cotugno‘ di Napoli. Seguiremo con estrema attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso, appena si conoscerà l’esito del test a cui sarà sottoposto il protagonista di questa vicenda.

