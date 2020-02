Il Coronavirus avrebbe un periodo di incubazione più lungo di quanto si pensasse finora. L’allarme dell’esperto epidemiologo

Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio la Cina, con più 900 morti, e a preoccupare tutto il mondo a causa della proliferazione dell’epidemia influenzale. Finora si è sempre pensato che il periodo d’incubazione durasse circa 10-15 giorni, motivo per il quale molte persone infette che non presentavano sintomi sono andati tranquillamente in giro, viaggiando da un paese all’altro, contagiando altre persone ignare di essere malati. Ora, però, in questo senso le cose potrebbe essere addirittura più pericolose di quando già non si conoscesse.

Coronavirus, l’esperto lancia l’allarme: aumenta il periodo dell’incubazione

Secondo gli studi condotto dall’epidemiologo cinese Zhong Nanshan insieme ad altri suoi colleghi, il periodo di incubazione del virus potrebbe arrivare fino a 24 giorni, 10 in più rispetto a quando si era creduto finora. Lo scienziato è noto a livello internazionale per aver lavorato nella lotta contro la Sars del 2003 ed è convinto che il periodo di sviluppo del Coronavirus stia aumentando nei casi più recenti.

Se le teorie di Zhong Nanshan dovessero essere confermate dovrebbe essere riviste tutte le misura precauzionali di quarantena. Il protocollo internazionale, infatti, prevede un periodo di isolamento di 14 giorni per chi è risultato positivo al Coronavirus, per chi è stato nelle zone ad alto rischio di contagio o chi è stato a contatto con persone infette. La scoperta dell’epidemiologo ora dovrà essere sottoposta alla revisione degli altri medici.