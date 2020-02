Sanremo, Bugo e Morgan litigano dietro le quinte prima di scendere sul palco nella sera della squalifica

In questi giorni, riguardo al Festival di Sanremo conclusosi sabato con la vittoria di Diodato, a tener banco è la lite di Morgan e Bugo. Tra una versione e l’altra in merito alla questione, è uscito fuori anche un video del dietro le quinte lanciato dalla stessa Rai.

Morgan e Bugo, ecco cosa è accaduto dietro le quinte

I due, prima di scendere sul palco per l’esibizione, davanti ai funzionari della Rai stavano litigando. “Cosa avete studiato di bello”, “Siccome fanno i complotti…”, “Ieri sera abbiamo fatto delle prove e poi hanno fatto una cosa diversa…”, queste le parole di Morgan mentre aspetta l’annuncio della Clerici. “Stai zitto, non rompere”, risponde Bugo. Ma ancora l’ex Vertigo: “Ieri sera sembravi Frank Sinatra. Hai cantato da dio. Sei forte”. E Bugo continua: “Hai iniziato tu non io. Siamo venuti per divertirci?”. Quando stanno per scendere le scale Bugo tentenna, ma poi scende. Il resto è risaputo.

La vendetta di Morgan

Il cantante non si è presentato al Dopo Festival della domenica condotto da Mara Venier come ha fatto Bugo, ma ha preferito andare su Canale 5 dalla D’Urso. Qui ha raccontato di essersi vendicato: “Ora racconto la verità perché non si sono capite le dinamiche di quella sera. C’è una verità della vita e una dello spettacolo. Dopo estenuanti difficoltà, siamo riusciti a mettere in piedi l’arrangiamento della canzone di Sergio Endrigo, ma la sera Bugo non ha rispettato niente e si è portato avanti sul palco cantando tutto lui. Ha voluto esistere e in effetti adesso esiste grazie a me. Il giorno dopo ho cambiato il testo della canzone in gara perché ‘chi la fa l’aspetti’. Non abbiamo litigato, ci hanno fatto litigare. In questo modo mi sono vendicato”.