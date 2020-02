Belen in ginocchio e in costume che ti guarda negli occhi: l’argentina lascia tutti a bocca aperta con la sua ultima Foto.

Si lascia immortalare spesso con alcuni capi del nuovo brand argentino d’abbigliamento ‘Me Fui‘, confermando di essere una delle donne più belle e intriganti della televisione italiana e non solo. Beleln Rodriguez è di una bellezza quasi unica e i quasi 10 milioni di follower che la seguono su Instagram ne sono una dimostrazione. E la compagna di Stefano de Martino lascia tutti a bocca aperta nell’ultimo scatto…

Belen in ginocchio e in costume: la Foto

Nella foto in questione, si vede la sensualissima Belen indossare un costume viola mentre è in ginocchio e fissa la telecamera con uno sguardo davvero accattivante. Lo scatto ha fatto immediatamente incetta di like e di complimenti da parte del pubblico maschile presente su Instagram. Ecco la FOTO pubblicata da poco da Belen:

