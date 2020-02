Siamo in Austria dove un medico di 57 anni è stato accusato di molteplici abusi sessuali

In Austria, un medico quasi 60enne è stato accusato di abusi sessuali. Tutto è nato dalla denuncia di una mamma dei ragazzi in cura dal suddetto che ha fatto emergere un caso più grosso di quanto si pensasse. Sono 109 i ragazzi di cui ha abusato da quando è in attività – dal 2000 – di cui 40 avevano meno di 14 anni. Il medico era solito convincere i suoi pazienti – o vittime, in questo caso – del fatto che gli abusi sessuali facessero parte del trattamento medico.

In alcuni casi, il medico avrebbe procurato della cannabis ai suoi pazienti in altri pare che li avrebbe portati nella sua casa delle vacanze sul lago Attersee, nell’Alta Austria. Attualmente la procura di Wels, ha richiesto il rinvio a giudizio per il medico che sembrerebbe essere affetto da disturbi psichici.

Caserta, 12 anni per il prete molestatore: abusi sessuali durante l’esorcismo

Una storia veramente squallida è giunta a conclusione nelle ultime ore con una condanna a 12 anni di carcere. Stiamo parlando del prete molestatore, accusato di abusare di 3 donne durante pratiche di esorcismo non consentite. Michele Barone, ex prete della Diocesi di Aversa dovrà scontare 12 anni in cella come deciso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. La vicenda portata alla luce da una puntata de “Le Iene”, aveva posto l’attenzione su una procedura purtroppo non isolata. Violenze e abusi sessuali nei confronti delle donne che richiedono un esorcismo. Nella fattispecie l’ex prete Barone, ha molestato tre donne, di cui una minorenne.

La Procura aveva chiesto inizialmente 22 anni di carcere per l’ex sacerdote del Tempio di Casapesenna. Tuttavia i giudici hanno rigettato l’accusa di violenza sessuale, condannandolo per violenza privata, maltrattamenti e lesioni aggravate.