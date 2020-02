I suprematisti bianchi marciano a Washington scortati dalla polizia. Nessuno scontro e nessun arresto durante la marcia nella capitale americana.

Erano oltre 100 i nazionalisti bianchi che hanno marciato lungo il Mall della capitale scortati da decine di poliziotti. Secondo le prime indiscrezioni i nazionalisti facevano parte del gruppo Patriot Front ed hanno sfilato dal Lincoln Memorial a Capitol Hill.

Diversi gli slogan cantati dai manifestanti, che per l’occasione hanno deciso di indossare il loro giubbotto blu e dei pantaloni color cachi. Tutti i manifestanti, inoltre impuganavano una bandiera con il loro simbolo.

La bandiera era composta dalle strisce tipiche della bandiera americana, con le tredici stelle dei primi stati americani, al centro delle stelle era presente un fascio.

White nationalists shouting “RECLAIM AMERICA” through my neighborhood.

This isn’t Charlottesville.

This is Washington, DC.

The group is called Patriot Front, and they’re marching near Union Station@WUSA9 #breaking @CBSEveningNews pic.twitter.com/e43YvbzH3D

— Mike Valerio (@MikevWUSA) February 8, 2020