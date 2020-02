La Tempesta Ciara sta mettendo a soqquadro tutta l’Europa. I venti fortissimi, le piogge e le temperature basse che porta questa nuova depressione del Nord Europa sta mettendo tanti Stati in allarme.

La Tempesta Ciara è il nuovo tema che sta facendo preoccupare tutti gli europei. I venti che soffia tale depressione, infatti, sfiorano circa i 160 chilometri all’ora e mettono in pericolo persone e struttura. In particolare in Scozia, Galles ed Inghilterra, le cose sono particolarmente dure e pericolose. Basti pensare che la regina d’Inghilterra, Elisabetta, non è uscita di casa per la solita messa domenicale. Le autorità le hanno impedito di abbandonare il palazzo, dato che le condizioni atmosferiche sono a dir poco proibitive e la sua vita sarebbe stata in serio pericolo. Ma non solo l’Inghilterra è seriamente in pericolo.

Tempesta Ciara, allarme in Europa: stop a voli, partite e cerimonie

🌀 Tempesta #Ciara sul nord europa con raffiche da uragano. Sul Mediterraneo invece si rafforza l'#altapressione pic.twitter.com/AT3MtzGICt — MeteOne Puglia e Basilicata (@MeteOnePB) February 9, 2020

In tutta Europa i trasporti stanno soffrendo di questa tempesta. Moltissimi voli sono stati annullati, cerimonie annullate e diverse gare dei principali campionati del nord annullate. In Inghilterra è anche stata annullata Manchester City-West Ham, in Germania Borussia Moenchengladbach-Colonia è stata rimandata. Le condizioni atmosferiche sono complesse anche in Olanda, con diverse gare che sono state annullate e rimandate per il tempo. Le autorità inglesi hanno lanciato l’allerta arancione, è consigliato a tutti di non uscire di casa e di non viaggiare, dato che il pericolo è molto serio e potrebbero esserci anche degli incidenti mortali.

Un albero che cade, un calcinaccio che cade, un pezzo di legno che vola e qualcuno potrebbe davvero farsi molto male. Per questo si prescrive di evitare di viaggiare nelle prossime ore, quando le temperature caleranno ulteriormente ed i venti potrebbero anche soffiare più veloci e più freddi.

