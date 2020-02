In Serie A sta per saltare un’altra panchina dopo l’ennesima sconfitta. Gigi Di Biagio pronto a subentrare in panchina

In Serie A sta per saltare un’altra panchina: è quella della Spal, che ha deciso di esonerare Leonardo Semplici. Al tecnico toscano è costata cara la terza sconfitta consecutiva, avvenuta oggi in casa contro il Sassuolo, con la squadra emiliana sempre più ultima in classifica.

Per la panchina, secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, è pronto Luigi Di Biagio, rimasto senza squadra dopo l’esperienza non troppo felice con l’Italia Under 21. L’allenatore è atteso a Ferrara già in serata e lunedì mattina potrebbe dirigere il primo allenamento. Di Bagio sarà chiamato nell’arduo compito di salvare la Spal, ultima a 7 punti dalla zona salvezza.

Dopo un’ottima stagione, con una salvezza ottenuta abbastanza agevolmente, in questo campionato la Spal non sta trovando grandi soddisfazioni. Soltanto 15 punti conquistati in 23 giornate, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e ben 16 sconfitte, le ultime tre consecutive. Contro il Sassuolo il ko è arrivato al 90′ per colpa di un gol di Boga, ma il futuro di Semplici era già scritto.

Al suo posto arriverà, a meno di clamorosi ripensamenti, Gigi Di Biagio. Il 48enne romano non ha nessuna esperienza pregressa a livello di squadre di club, avendo guidato soltanto le Nazionali giovanili, con una piccola parentesi con l’Italia maggiore nel periodo intercorso tra l’esonero di Ventura e l’arrivo di Mancini. Sicuramente un avventura difficile ma stimolante per l’ex centrocampista di Roma e Inter.