Un incidente in motoslitta a Songavazzo, Bergamo, vede morire sul colpo un uomo di quarant’anni

Ieri sera, intorno alle ore 23:00, a Songavazzo (Bergamo) un uomo di 40 anni è morto dopo aver avuto un incidente in motoslitta. Il fatto è accaduto nella zona del rifugio Magnolini tra il Monte Pora. Flamur Krasniq, consulente svizzero della Volkswagen classe 1979, si è scontrato contro un ostacolo mentre era alla guida del mezzo insieme a tre suoi connazionali.

Incidente motoslitta, le dinamiche

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri di Clusone che ora sono impegnati al vaglio dell’incidente e sono sul posto per i rilievi del caso. Dalle prime indiscrezioni, per quel che riguarda le cause, l’uomo potrebbe essere stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso di Brescia, oltre al soccorso Alpino. Come già detto invece, i sanitari hanno potuto solo decretarne il decesso.

