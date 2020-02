Sanremo, è polemica finale: ancor prima che il vincitore fosse ufficialmente annunciato, SkySport lo ha già anticipato in diretta Tv. Ecco cosa è successo e il perché.

Sanremo 2020 finisce tra le polemiche. Perché ancor prima che la 70esima edizione del festival si concludesse, SkyTg24 ha spoilerato il vincitore con un titolo di pancia dell’ultima ora. E non nel fotofinish, ma ad oltre mezz’ora rispetto alla conclusione effettiva.

Su Sky hanno già dato il vincitore Diodato #Sanremo20 pic.twitter.com/Rr2qnKKmtD — Jerry Cala' Official (@JerryCala) February 9, 2020

Sanremo, perché è stato spoilerato il vincitore

C’è una motivazione giornalistica dietro questa circostanza, anche se comunque non giustifica la soffiata. Alla base dell’anticipazione, infatti, c’è un’esigenza meramente giornalistica. Ovvero quella di avere il nome del vincitore per poterlo pubblicare sui giornali dell’indomani. E con i prospetti da chiudere e i quotidiani da mandare in stampa, ci sono ovviamente delle scadenze ben precise che non superano al massimo le 00.00.

Ed è per questo che l’evento, nelle ultime ore di ogni serata conclusiva, dà in anticipo il nome ai giornalisti che rappresentano le testate cartacee. Ma questo, ovviamente, non può divulgato riferito attraverso tweet, post Facebook e altri social vari. La Rai, qualora qualcuno dovesse farlo, può esercitare una pesante multa a discapito del colpevole.

Eppure con l’emittente Tv questa volta è successo. Sky si è scusata diramando la seguente nota ufficiale: “Per errore è stata pubblicata sul ticker un’ultima sul vincitore di Sanremo. Nessuna notizia era arrivata da nessun giornalista. Il ticker era stato programmato con tutti e 3 i nomi. Per errore è andato in onda quello col nome di Diodato”.

In tanti, tuttavia, sono sicuri che più che di un errore tecnico. Approfittando anche dell’orario ormai passato, si sarebbe trattata di una furbata per anticipare tutti. La Tv nazionale ora potrà prendere provvedimenti su quanto accaduto.