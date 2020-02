Parma-Lazio 0-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino della sfida delle ore 18.00 allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La gara si è conclusa da pochissimi secondi, l’elettricità ancora si sente nell’aria. Ecco cosa è accaduto negli ultimi 90 minuti.

Una partita molto importante quella che da poco si è disputata tra Parma e Lazio. In particolare per gli ospiti, dopo la vittoria dell’Hellas Verona sulla Juventus, del Bologna sulla Roma e del Lecce sul Napoli fare punti era fondamentale. La squadra, infatti, vuole in ogni modo arroccarsi in una posizione valida per la Champions League e la gara di oggi non era impossibile da portare a casa.

La Lazio, che sembrava dover fare a meno di Immobile, alla fine ha confermato il suo bomber dal primo minuto. A fare coppia con il napoletano Caicedo, autore di un gol sontuoso al 41′ in seguito ad una mischia nell’area piccola.

Parma-Lazio 0-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

Di seguito, tabellino, voti e highlights di Parma-Lazio, la sfida conclusasi pochissimi istanti fa.

PARMA (4-3-3): Colombi 6; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6; Hernani 6.5, Brugman 5.5 (Kulusevski 6), Kurtic 6; Caprari 5.5 (Sporcati 5.5), Cornelius 6, Kucka 6.

All. D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha 6; Gabarron 6, Luiz Felipe 6, Acerbi 6; Marusic 6 (Lazzari 6), Parolo 6, Lucas Leiva 6, Luis Alberto 7.5, Jony 6; Caicedo 7.5 (Correa 6), Immobile 6.5.

All. Inzaghi

ARBITRO: Di Bello

MARCATORI: Caicedo 41′

