Paolo Jannacci al suo debutto sul palco di Sanremo ha dimostrato di avere ereditato geni buoni dal padre. E azzarda un paragone che fa discutere.

Paolo Jannacci è la dimostrazione che non è mai tropo tardi. Il figlio d’arte è arrivato a Sanremo con un brano toccante in ricordo anche del padre. E ha azzardato un paragone importante subito prima di salore sul palco: ” Quando suono con J-Ax ci metto tutto il rock’n’roll possibile. Ecco, J-Ax per me è quello che Giorgio era per papà”.

Una dichiarazione forte, fatta al quotidiano ‘La Stampa’ poco proima di iniziare la sua prima avventura da solista al Festival. E non è un caso perché da cinque anni Paolo è entrato a far parte della band di J-Ax. Qui suona il pianoforte e la fisarmonica. Ma in realtà sono molto gli artisti che lo hanno ispirato. A parte il padre Enzo, al cui ricordo è legatissimo, anche Fabrizio De André, Paolo Conte e Luigi Tenco.